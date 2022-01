Verona, l’allenamento verso la sfida al Sassuolo

Prosegue la preparazione per l'Hellas in vista della gara di domenica a Reggio Emilia

Per i gialloblù è proseguita la preparazione a Sassuolo - Hellas Verona, match valido per la 22a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma domenica 16 gennaio (ore 12.30) al 'Mapei Stadium'.