Verona-Lazio, biglietti a prezzi speciali

I tagliandi per la partita di sabato, in cui il club celebrerà i 60 anni del Bentegodi

Redazione Hellas1903

Per festeggiare insieme i 60 anni del nostro stadio, 'IL BENTE60DI', la società ha predisposto dei prezzi promozionali per la sfida di questo sabato 9 dicembre (ore 15) contro la Lazio, partita scelta dal Club per celebrare l'anniversario della partita inaugurale dell'impianto, disputata il 15 dicembre 1963.

Inoltre, Hellas Verona FC ha predisposto anche l’acquisto di un mini abbonamento valido per le tre partite che i gialloblù giocheranno in casa nel mese di dicembre, contro la Lazio appunto questo sabato, e per le due importanti sfide contro il Cagliari di sabato 23 dicembre e contro la Salernitana la settimana successiva, sabato 29 dicembre.

I biglietti per il match contro la Lazio saranno disponibili come di consueto nei punti vendita Vivaticket e sul sito Vivaticket dalle ore 10 di oggi, lunedì 4 dicembre.

Informiamo i tifosi che l’unico sito ufficiale autorizzato per l’acquisto dei biglietti online è Vivaticket o . L’incauto acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie.

fonte: hellasverona.it

