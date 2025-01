Verona-Lazio, gara delicata per entrambe

L'Hellas cerca punti per respirare, i biancocelesti a caccia del rilancio

Pietro Bertaiola 17 gennaio 2025 (modifica il 17 gennaio 2025 | 18:56)

La sfida di domenica al Bentegodi tra Verona e Lazio potrebbe essere uno spartiacque per la stagione delle due compagini. Per i gialloblù la sfida è certamente complicata, ma in una lotta salvezza estremamente incerta (6 squadre in 2 punti) perdere terreno non è concesso ma soprattutto ogni punticino racimolato contro le grandi diventa oro colato. Il Verona ha mostrato incoraggianti segnali di ripresa nelle ultime uscite, tuttavia con solo 1 punto dalla zona retrocessione ora più che mai servono risultati per poter respirare.

Anche la Lazio sta attraversando un periodo d'incertezza. Dopo un avvio di stagione altalenante i biancocelesti hanno carburato alla grande e grazie a cinque vittorie consecutive si sono ritrovati dentro la lotta per il vertice della classifica. Il buon andamento in campionato, unito anche al contemporaneo primo posto in Europa League aveva contribuito all'ottimismo generale, che però sembra essersi spento di colpo. Il brusco 0-6 casalingo subito contro l'Inter e la sconfitta nel derby capitolino hanno minato le certezze laziali che nelle ultime 5 giornate hanno ottenuto una sola vittoria e cercano ancora la prima del nuovo anno. Gli uomini di Marco Baroni, che in trasferta hanno un bilancio in equilibrio (5 vittorie e 5 sconfitte), restano comunque al quarto posto in classifica con 36 punti (11 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte), ancora in piena lotta Champions vedono però le rivali avvicinarsi e giovedì torneranno in campo per difendere la vitta della classifica di Europa League nella delicata sfida con la Real Sociedad. Contro il Verona è squalificato Tchaouna, espulso a Como dopo due gialli in due minuti, mentre sembra aver recuperato l'ex Zaccagni, così come Noslin.

PRECEDENTI. Sono 27 le sfide giocate in Serie A al Bentegodi, il Verona è avanti nei precedenti con 11 successi, mentre sono 6 le vittorie biancocelesti, 10 invece i pareggi. Il primo incontro in massima serie (stagione 1957-58) venne vinto dai padroni di casa grazie al rigore trasformato da Larini. Tra le vittorie gialloblù più memorabili vanno ricordate: la vittoria nell'anno del Tricolore per 1-0 firmata da Fanna, e soprattutto la porta inviolata del bistrattato ex Garella; l'1-0 targato Morfeo contro una Lazio già vincitrice della Supercoppa Europea e che quell'anno avrebbe ottenuto anche lo Scudetto, e il 2-0 di qualche meso dopo (autogol di Favalli e rete di Mutu) contro i biancocelesti Campioni d'Italia. In tempi più recenti invece ci sono le due vittorie per 4-1: la prima nella stagione 2013/14 con la doppietta di Toni e le reti di Iturbe e Romulo, mentre la seconda fu quella del 2021/22 con lo storico poker di Simeone. L'ultima sfida al Bentegodi si è chiusa sull'1-1, all'iniziale vantaggio dell'ex Zaccagni rispose Henry.

Probabile Formazione Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni