Verona, le maglie di sabato all’asta per l’Abeo

Oggi, giovedì 15 febbraio , si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. Hellas Verona ed HV Foundation hanno deciso di sostenere la causa. In occasione di Verona-Juventus l'Hellas scenderà in campo al fianco di ABEO con una maglia arricchita da una patch dedicata, che verrà poi messa all' asta .

La Giornata, istituita dall' Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei tumori infantili, è stata abbracciata dal mondo gialloblù che ha voluto dedicare una patch speciale che recita: "Sempre al fianco di ABEO contro il cancro infantile". Essa sarà posizionata sulla manica delle maglie con cui i giocatori del Verona scenderanno in campo sabato. La causa, sostenuta da ABEO e da HV Foundation , offre l'occasione di dare sostegno ai bambini e adolescenti malati di cancro.

Le maglie, come già accaduto in diverse occasioni durante la stagione 2023/24, saranno messe all'asta su Matchwornshirt. Quelle degli 11 titolari saranno disponibili già al fischio d'inizio del match, mentre tutte le altre preparate per l'occasione verranno aggiunte in un secondo momento.