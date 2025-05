Verona-Lecce, biglietti a prezzi speciali

Hellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Lecce , valida per la 36a giornata di Serie A Enilive 2024/25, in programma domenica 11 maggio 2025 (ore 15), allo stadio ‘Bentegodi’, saranno disponibili nei punti vendita Ticketone e sul sito Ticketone dalle ore 16 di oggi, lunedì 5 maggio .

Informiamo i tifosi che l’unico sito ufficiale autorizzato per l’acquisto dei biglietti online è Ticketone, l’incauto acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie.