Verona-Lecce, niente tifosi ospiti al Bentegodi

In riferimento alla gara Hellas Verona-Lecce di domenica 26 gennaio (ore 15), Hellas Verona FC informa che, in seguito all’ordine Prefettizio odierno e Determinazione n.5 del 22/01/2020 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con successivo pronunciamento del CASMS, è stato adottato il provvedimento restrittivo di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Lecce, compresi i sottoscrittori di programmi di fidelizzazione, con annullamento e rimborso dei titoli eventualmente già venduti.

Sarà pertanto concessa a tutti i tifosi residenti in Provincia di Lecce e soggetti a tale provvedimento restrittivo che ne impedisce l’accesso allo stadio, la possibilità di chiedere il rimborso del titolo già acquistato secondo le seguenti modalità:

– Per gli acquisti in un punto vendita Vivaticket si dovrà necessariamente recarsi nel punto vendita che ha emesso il biglietto.

– Per gli acquisti effettuati online nel sito www.vivaticket.it occorrerà accedere al link (CLICCA QUI), selezionare l’argomento Sport, compilare tutti i campi richiesti e inserire come descrizione “Hellas Verona – Lecce richiesta rimborso per residenti in provincia di Lecce”.

In entrambi i casi le richieste dovranno pervenire a Vivaticket tassativamente entro le ore 15:00 di martedì 29/01/2020.

fonte: hellasverona.it