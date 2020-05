Verona, l’Europa League vale 4 milioni di euro

Allo stato delle cose, se il campionato si chiudesse, il Verona sarebbe settimo, basandosi sul criterio del quoziente punti, applicato in tutti i tornei che sono terminati.

Significherebbe, per l’Hellas, qualificazione al preliminare di Europa League (la data attualmente in calendario per la gara d’andata è il 12 agosto) ed entrate per una cifra oscillante tra i 3.5 e i 4 milioni di euro.

Ogni posizione in classifica in più, infatti, comporta uno scalino di 1 milione ulteriore in cassa. Il riscontro non è però da ritenersi definitivo, perché soltanto a stagione conclusa vengono stilati i consuntivi nella distribuzione di denaro ai diversi club sulla base dei parametri stabiliti.