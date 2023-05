Verona, l’incubo continua. L’Empoli non perdona e Stojanovic fa l’1-1 al 96′

Un gol di Gaich non basta, lo sloveno pareggia. Ora tutto all'ultima giornata

Petar Stojanovic rovina la festa e forse anche la stagione al Verona (che peraltro se l'è rovinata fin dallo scorso luglio) pareggiando a un minuto dalla fine del recupero. In una gara che definire orribile è poco, ma con le attenuanti della tensione per la posta in gioco e del caldo, l'Hellas era riuscito a passare al 61' con una rete in tap-in di Adolfo Gaich che aveva fatto esplodere il Bentegodi. Un pessimo finale, però, con i gialloblù ripiegati all'indietro, ha dato spazio alla foga dello sloveno terribile che, prima fermato due volte da Montipò, imbeccato dal veronese Vignato, spacca la rete con un diagonale mentre Abilgaard lo sta a guardare.

Un disastro, ora la salvezza rimane difficile, mentre l'1-0 l'avrebbe semplificata di netto. Sullo sfondo resta lo spettro spareggio.

FORMAZIONI

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Terracciano, Sulemana, Veloso, Depaoli; Ngonge, Tameze; Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Faraoni, Verdi, Hrustic, Ceccherini, Braaf, Abildgaard, Kallon, Gaich, Coppola, Cisse, Joselito, Cazzadori

Allenatore: Marco Zaffaroni

Empoli (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Haas; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Piccoli

A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Henderson, Satriano, Pjaca, Ignacchiti, Destro, Tonelli, Stojanovic, Angori, Vignato

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Daniele Chiffi (Sez. AIA di Padova). Più di 22 mila spettatori al Bentegodi, in 500 da Empoli.

PRIMO TEMPO, GARA BLOCCATA ED ERRORI TECNICI

Centrocampo a cinque del Verona con Terracciano e Depaoli esterni. Djuric e Ngonge in attacco. C'è Cabal e non Ceccherini in difesa.

La partenza è soft, l'Hellas non vuole commettere errori e non si sbilancia in avanti. I duelli sono tutti a centrocampo. Il Verona cerca di fare la partita col lancio lungo per Djuric.

Cabal atterra Cambiaghi lanciato verso l'area e viene ammonito al 10'. La punizione di Fazzini esce al lato.

NGONGE SPRECA. Ngonge sfrutta un buco di Luperto per scattare verso la porta ma calcia malamente fuori al 14'. Vicario poco dopo chiude di piede un cross dal fondo dell'attaccante. I gialloblù cercano il gol che sblocchi la partita e sciolga la tensione evidente, l'Empoli bada a difendere, col solo Akpa Akpro a dare ritmo.

EMPOLI PERICOLOSO. Montipò, dopo aver ciccato un'uscita, para di gambe un tiro di Cacace che si incunea in area. Sugli sviluppi del corner Fazzini incorna alto. Poi si fa la pausa rinfrescante, il sole si fa sentire come i 29 gradi in campo.

La gara è bloccata, le squadre non riescono a proporsi in avanti imbrigliandosi a vicenda nei quaranta metri centrali di campo. Dopo la mezzora l'Hellas prova ad alzare le linee.

Djuric scarica all'indietro per Ngonge che calcia piano e fuori al 34', poi Cambiaghi in contropiede spara in curva Sud dopo una palla persa di Cabal, oggi punto debole della difesa. Akpa Akpro è il migliore in campo e strappa un ennesimo pallone, poi Haas sbaglia l'azione.

TRAVERSA DI NGONGE. L'attaccante di testa sfrutta un cross di Terracciano al 39', la palla, lenta, sbatte sull'incrocio dei pali con Vicario che la tocca all'ultimo.

Nel recupero una mischia con tiri rimpallati fa tremare il Verona, che se la cava spazzando.

SECONDO TEMPO, GAICH LA SBLOCCA, L'HELLAS SI ADDORMENTA ALLA FINE

Ceccherini sostituisce un preoccupante Cabal. L'Empoli parte palla al piede, l'Hellas si arrocca in area su alcuni traversoni senza rischiare. Hien ferma Piccoli lanciato con uno spalla a spalla. I gialloblù faticano tremendamente a trovare una giocata offensiva in grado di creare pericoli, il ritmo è molto basso. Il pubblico incoraggia ma c'è anche qualche fischio. Cambiaghi parte, Veloso lo stende e viene ammonito.

CAMBI EMPOLI. Al 57' Satriano e Destro sostituiscono Piccoli e Fazzini, Zanetti cambia l'attacco.

EBUHEI SBAGLIA. Da cross su punizione Ebuehi scatta e brucia la difesa gialloblù, Montipò non esce: il colpo di testa da posizione favorevolissima esce alto.

CAMBI VERONA. Zaffaroni manda dentro Gaich e Faraoni per Veloso e Terracciano. È l'ora di rischiare quando si è arrivati al 60'.

LO STADIO INVOCA VERDI. Dalle gradinate del Bentegodi parte il coro "Verdi-Verdi!"

GAICH! VERONA IN VANTAGGIO. Al 61' Cambiaghi sbaglia, Ngonge prende palla e calcia, Vicario respinge e il più lesto è Gaich che in tap-in sblocca la gara. Il Bentegodi esplode.

Esce Haas ed entra l'ex Henderson. Dopo alcuni minuti i toscani provano a farsi avanti, il Verona risponde con Faraoni che corre sulla destra e guadagna un corner. La squadra cerca di tenere le linee alte.

Zanetti vede la squadra che non reagisce, entrano Vignato e Stojanovic per Akpa ed Ebuehi.

IL VAR DICE NO. Un intervento di Depaoli su Cambiaghi è quantomeno dubbio, poi Cambiaghi sfiora la traversa con un tiro a giro

GAICH MANGIA IL 2-0. L'argentino ha la palla del 2-0 ma solo davanti al portiere allarga il diagonale all'80'.

L'Hellas nel finale si chiude, Satriano manda fuori di testa, Montipò esce su un cross e tutti lo festeggiano. Hien strappa la palla a Satriano in corsa verso la porta. La tensione si fa sentire, ci sono 7 minuti di recupero. L'Empoli sembra non avere più energie ma i secondi scorrono lenti. Abildgaard, entrato al 75' contribuisce a difendere la porta.

MONTIPO' CHIUDE LA PORTA. Al 93' e al 95' para su Stojanovic e si arrabbia coi compagni poco attenti.

STOJANOVIC FA L'1-1. Al 96' Vignato imbecca Stojanovic a destra, Abilgaard non accorcia e gli sta a due metti, lo sloveno col destro in diagonale trafigge Montipò.

Ci si gioca tutto nei prossimi 100 minuti dopo essere stati a un soffio dall'avere la strada spianata: l'incubo continua.