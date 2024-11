Verona maciullato in un tempo, 0-5 con l’Inter al Bentegodi

Verona polverizzato in 30 minuti al Bentegodi contro l'Inter. Dopo una traversa colta da Tengstedt, l'Hellas ha incassato 4 legnate in mezzora (Correa, 2 Thuram, De Vrij) venendo pestata da far pena a un vicentino. Il quinto gol, poi, lo ha messo a segno perfino Bisseck caduto a terra dopo aver giocato a torello coi compagni nell'area del Verona, ridotto a un pugno di ectoplasmi. Così, dopo la scoppola di Bergamo ne arriva un'altra, ma al Bentegodi, che dice una volta di più che questo Hellas se la può giocare con poche squadre, con le quali non potrà sbagliare. Le altre sono di due categorie superiori. E c'è da sperare che ora possa nuovamente rialzarsi con rapidità.