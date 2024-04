Verona, Magnani squalificato, c’è Coppola

Cambio in difesa per l'Hellas nella partita di domenica al Bentegodi con il Genoa

Ammonito con il Cagliari, Giangiacomo Mangnani era in diffida ed è stato squalificato per un turno.

Per Coppola, rientro da titolare dopo che all'Unipol Domus è rimasto in panchina, al rientro dagli impegni con l'Italia Under 21.