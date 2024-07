Verona, manovre di mercato per un’altra salvezza

Per i bookmakers al momento il Verona sarà quintultimo in campionato

L'Hellas Verona ha messo a segno il terzo colpo di mercato estivo. Dopo l’arrivo di Daniel Mosquera dall’América de Cali e Abdou Harroui dal Frosinone, il club gialloblù ha chiuso per il difensore danese Martin Frese, aggiungendo così ulteriore solidità alla squadra.

Questo colpo di mercato influisce non poco nelle quote sulla Serie A, confermando l’ambizione del club a caccia della sesta salvezza di fila in serie A. Dovrà lottare duro, è ovvio, ma al momento gli esperti gli hanno assegnato una ipotetica quint’ultima posizione, considerando più deboli, nell’ordine, Udinese, Venezia, Lecce ed Empoli.

Frese, una figura di rilievo nel Nordsjælland, arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto. Ha firmato un accordo triennale, valido fino al 30 giugno 2027, dopo essere stato una colonna del suo vecchio club con 154 presenze, 19 gol e 12 assist. L'arrivo di Frese rappresenta un tassello importante per Paolo Zanetti, migliorando la corsia sinistra in difesa, che subirà notevoli cambiamenti rispetto alla stagione scorsa.

Il direttore sportivo Sean Sogliano ha concluso l’operazione Frese rapidamente, ufficializzando l'arrivo appena dopo le visite mediche con l’ovvia firma del contratto. Il nuovo acquisto sarà pronto per il ritiro della squadra a Folgaria, in programma da lunedì fino al 27 luglio, con un’amichevole contro la Feralpisalò allo stadio Quercia di Rovereto.

Sul fronte delle uscite, il Verona sta lavorando per il trasferimento di Juan David Cabal alla Lazio, ma anche il Rennes è interessato al difensore colombiano. Ruben Vinagre, non riscattato, è tornato allo Sporting Lisbona prima di trasferirsi al Legia Varsavia. Le trattative per Rikelme del Cuiabá si sono interrotte a causa della richiesta di tre milioni di euro, considerata eccessiva dal Verona, che ha quindi puntato su Frese.

Parallelamente, l’Hellas Verona sta portando avanti altre trattative e iniziative. La campagna abbonamenti è appena iniziata ed è stata presentata la nuova maglia, in celebrazione del quarantesimo anniversario dello storico scudetto.

Infine, continua il dialogo con il Mantova, ma anche con la Salernitana, per il trasferimento di Kevin Lasagna. Rientrato dal prestito al Fatih Karagümrük, Lasagna non rientra nei piani tecnici del Verona.