Verona, martedì la ripresa. Domenica la Lazio

Due giorni di riposo per i gialloblù dopo la vittoria con il Cagliari

Ripresa degli allenamenti martedì mattina per il Verona, al centro sportivo di Peschiera del Garda.

Dopo la vittoria con il Cagliari, i gialloblù riposeranno per due giorni, oggi e domani, per iniziare poi la preparazione della prossima partita, in programma domenica alle 15, al Bentegodi, con la Lazio.