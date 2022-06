Verona-Martegani, passi in avanti. L’allenatore: “È coinvolto in una trattativa”

Il trequartista argentino non convocato con il San Lorenzo per la seconda partita consecutiva

Passi in avanti e indizi sempre più concreti nella trattativa per portare Augustin Martegani al Verona.

Il trequartista ventiduenne argentino del San Lorenzo non è stato convocato per la gara contro il Tigre in programma domani, seconda esclusione consecutiva dopo quella con il Central Cordoba.