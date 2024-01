Verona, mercato in entrata, pronte le visite mediche per Noslin

In arrivo il primo rinforzo in attacco dal Fortuna Sittard

Per lui, riporta Sky, lunedì ci saranno le visite mediche. Arriverà dal Fortuna Sittard in prestito con obbligo di riscatto per una cifra attorno ai 3 milioni. L'olandese nel corso di questa stagione ha messo a segno 3 reti e un assist in 13 presenze.