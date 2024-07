Verona, mercato in uscita: il Palermo su Henry

Thomas Henry è l'obbiettivo del Palermo per l'attacco. A riportarlo è Alfredo Pedullà. La prima scelta del club rosanero è la punta francese dell'Hellas, in uscita da Verona. Henry ha altri due anni di contratto, ma "il Palermo vuole regalarsi un grande colpo e ci sono stati contatti in mattinata". Il club siciliano è pronto a fare un investimento per il francese.