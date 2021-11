Verona, mercoledì la ripresa degli allenamenti

Al via tra due giorni la preparazione della partita del 22 novembre con l'Empoli

Rientrato ieri in serata dalla trasferta sul campo del Napoli, il gruppo gialloblù riprenderà la preparazione mercoledì, in tarda mattina, al centro sportivo di Peschiera del Garda.

Il ritorno in campo, dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, è fissato per il 22 novembre, con l'Hellas che giocherà in casa con l'Empoli.