Verona-Milan 1-2, decide Tonali, ma l’Hellas con Bocchetti è tornato!

Il Verona è tornato. Nonostante una sconfitta che brucia tantissimo il dato fondamentale che conforta, e non poco, è che Salvatore Bocchetti in pochi giorni ha rianimato una squadra fino a pochi giorni fa destinata alla deriva. Un Hellas aggressivo, veloce, a tratti spumeggiante, che porta tanti uomini a contribuire all’attacco e altrettanti a difendere, perde negli ultimi minuti una gara giocata benissimo, mettendo il Milan in seria difficoltà fino all'ultimo respiro.

Fino al gol di Tonali all'82' a decidere il risultato sono stati due autogol nel primo tempo, di Veloso e Gabbia. I gialloblù recriminano per una traversa clamorosa di Piccoli e per un secondo tempo nel quale la superiorità dei gialloblù è netta fino al 75'.

Al 45’ da corner nasce una mischia furibonda con Gunter che quasi mette in porta in tuffo di testa. Un ottimo Hellas va all’intervallo sull’1 a 1 dopo due minuti di recupero.

Pioli cambia subito Giroud e Diaz e mette Origi e Rebic. Il Milan attacca, ma al 47’ il Verona parte in contropiede con Verdi che confeziona un assist per Hrustic. L’australiano cerca il sinistro a giro ma la palla va sul fondo.

ASSALTO HELLAS. Pioli si copre e manda in campo Thiaw per Leao. Il Verona non ci sta. Depaoli calcia, Thiaw si immola in corner. Al 90' Pobega tocca col braccio dopo un'azione arrembante, ma il braccio è attaccato al corpo.