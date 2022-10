Verona-Milan, Gunter: “Fiero della squadra, avanti un passo per volta”

Ha detto il difensore, in gol al Bentegodi con la prima rete in Serie A in gialloblù nel giorno della sua centesima gara con l'Hellas: "Volevamo dimostrare che possiamo fare molto di più di quello che abbiamo fatto finora. Sono fiero della mia squadra e credo che, al di là del risultato, sia stata una bella partita in casa con la nostra tifoseria. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato contro i campioni d'Italia. Ho visto un buon gioco da parte della squadra, abbiamo sicuramente cose da migliorare facendo un passo per volta. L'obiettivo è quello di mostrare voglia, grinta, fame e sacrificio. Con un po' di fortuna il risultato poteva essere migliore, ma ci teniamo stretti la buona prestazione: dobbiamo andare avanti così perché questa è la strada giusta".