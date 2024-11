Verona, mini-abbonamenti per Empoli e Milan

L’offerta è disponibile nei settori interessati dalla promozione secondo le condizioni di utilizzo riportate a fondo pagina. Si ricorda che i tagliandi non sono rimborsabili o cedibili e non saranno acquistabili allo stadio il giorno della gara.

Informiamo i tifosi che l’unico sito ufficiale autorizzato per l’acquisto dei biglietti online è Ticketone o hellasverona.ticketone.it. L’incauto acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie.