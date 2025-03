Verona, mini-abbonamenti per le ultime cinque partite al Bentegodi

Gialloblù in campo con Parma, Genoa, Cagliari, Lecce e Como

Redazione Hellas1903 13 marzo 2025 (modifica il 13 marzo 2025 | 17:09)

Cinque sfide da giocare insieme, cinque battaglie sportive per raggiungere l'obiettivo. Da oggi è online il mini-abbonamento per assicurarsi il proprio posto per assistere alle gare contro Parma, Genoa, Cagliari, Lecce e Como e sostenere da vicino i colori gialloblù.

L’offerta è disponibile nei settori interessati dalla promozione e fino ad esaurimento dei posti, secondo le condizioni di utilizzo riportate a fondo pagina. La promozione è valida solo per i possessori della tessera 'Non vi lasceremo mai' in corso di validità. Si ricorda che i tagliandi non sono rimborsabili o cedibili, e non saranno acquistabili allo stadio.

Informiamo, inoltre, i tifosi che l’unico sito ufficiale autorizzato per l’acquisto dei biglietti online è Ticketone o hellasverona.ticketone.it. L’incauto acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie.

Di seguito il calendario del mini-abbonamento delle sfide che attendono i gialloblù:

Hellas Verona-Parma, in programma lunedì 31 marzo, alle ore 18.30

Hellas Verona-Genoa (data e ora da confermare)

Hellas Verona-Cagliari (data e ora da confermare)

Hellas Verona-Lecce (data e ora da confermare)

Hellas Verona-Como (data e ora da confermare)

fonte: hellasverona.it