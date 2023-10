Verona-Napoli, la comparazione quote di Oddschecker: ospiti favoriti, alte le quote sul segno 1

Faraoni già a segno 4 volte contro i partenopei

Redazione Hellas1903

Verona-Napoli apre la nona giornata di Serie A: calcio d’inizio alle 15:00, con un Bentegodi da grandi occasioni per spingere l’Hellas a ritrovare una vittoria che manca dal 26 agosto contro la Roma. I campioni d’Italia in carica saranno privi di Osimhen, infortunato, ma partono avanti nelle quote dei bookmaker: analizziamole.

Verona-Napoli, comparazione quote 1X2

Sui principali siti scommesse la squadra di Garcia è favorita: il segno 2 vale tra 1.55 su Planetwin365 e 1.69 su Betflag, in mezzo diversi operatori si attestano su quota 1.65 (Bet365, Goldbet, Betway, Better, Betfair). Il pareggio sale a quota 4.10 su Betflag, partendo da 3.75 su William Hill e Sisal, mentre il segno 1 vale per tutti oltre quota 5.00: 5.80 il valore più alto su Betflag, 5.25 su Snai e Novibet, 5.60 su LeoVegas.

Quante reti al Bentegodi?

I bookmaker non si sbilanciano e gli esiti Under 2.5 e Over 2.5 si equivalgono. Leggermente favorito il secondo scenario, ovvero almeno tre gol nel match: la quota è di 1.73 su William Hill, 1.77 su Planetwin365, 1.80 su Goldbet e Better, con Betflag che arriva a 1.90. L’ipotesi opposta – meno di tre gol segnati complessivamente – si gioca invece 1.96 su LeoVegas, 2.00 su William Hill e 2.06 su Betflag. Molto simile la situazione per quanto riguarda i segni Goal / No Goal: il primo – entrambe le squadre a segno – oscilla tra 1.80 e 1.89, il secondo (solo una o nessuna squadra in rete) si gioca tra 1.87 e 1.95.

Verona-Napoli: le quote sui singoli

Quando vede Napoli, Davide Faraoni si accende. Il giocatore dell’Hellas ha contribuito a quattro reti contro gli azzurri in Serie A, segnando due gol e fornendo due assist: la sua “vittima” preferita. Un suo gol anche sabato vale 8.70 su Netbet, 10.00 su Goldbet e Better, 12.00 su Sisal. L’opzione “Gol o assist” è quotata invece tra 5.00 e 5.75. Attenzione poi al grande ex: senza Osimhen, nel Napoli potrebbe toccare a Giovanni Simeone: un suo gol vale 2.90 su William Hill e 2.25 su Betway.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.