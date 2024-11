Verona, nasce il Calcio Club Parlamento

Presentazione alla Camera. Setti: "Grande passione". Fontana: "Il tifo per l'Hellas è un sentimento"

Redazione Hellas1903 20 novembre 2024 (modifica il 20 novembre 2024 | 18:03)

È nato oggi, presentato nella Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma, l’Hellas Verona Club Parlamento. Lo scopo dell’Hellas Verona Club Parlamento è quello di sostenere l’Hellas Verona e diffondere i valori di lealtà sportiva che hanno sempre caratterizzato la società e la città.

All’iniziativa hanno partecipato il Presidente Maurizio Setti e il Team e Club Manager Sandro Mazzola. Durante la presentazione sono intervenuti i parlamentari simpatizzanti e sostenitori della squadra: il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana; il Presidente della Commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio, promotore dell’iniziativa; il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, gli Onorevoli Alessandro Amorese e Marco Padovani, il Senatore Matteo Gelmetti, i deputati Alessia Ambrosi, Maddalena Morgante e Maria Paola Boscaini.

Questi gli interventi dei presenti.

Onorevole Ciro Maschio

Siamo molto felici di essere qui oggi per l'istituzione dell'Hellas Club Parlamento. Inpassato si era già cercato di dare vita a questo progetto senza mai riuscirvi. Per questo motivo oggi siamo felici e orgogliosi di poterlo presentare ufficialmente. Sarà un’associazione che non si fermerà a questo atto di nascita simbolico ma si proporrà di portare avanti una serie di iniziative che valorizzino quei sani valori calcistici della lealtà sportiva, dell'attaccamento alla maglia e del rispetto che fanno parte dello spirito sportivo di cui noi ci faremo portatori e ambasciatori. Questo Club annovera già un centravanti di sfondamento di caratura internazionale, che è il Presidente Lorenzo Fontana.

Ci fa molto piacere che la società e la squadra dell'Hellas Verona abbiano apprezzato questa iniziativa e siano qui a condividerla con noi.

Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana

Per prima cosa ci tengo a ringraziare la delegazione presente, i deputati che hanno deciso di prendere parte a questa avventura e soprattutto ringrazio il Presidente del Verona Maurizio Setti per essere qui perché trasmette importanza a un'iniziativa di questo tipo.

L’Hellas Verona è una squadra di una città importante, ma pur sempre di provincia e comunque è una città che anche a livello calcistico ha fatto la storia, perché è l'unica provinciale in Italia ad aver vinto uno Scudetto in questo mondo dove spesso e volentieri i ragazzini si affezionano molto ai grandi campioni. È bello vedere che c'è ancora una grande componente in cui più che ai grandi campioni o alle vittorie ci si affeziona ai colori e all'identità di una squadra. Per noi veronesi, per quelli che tifano Verona, essere tifosi dell’Hellas significa essere parte di una grande famiglia, che comprende persone che hanno un sentimento comune, un'identità comune che ci fa essere fondamentalmente uniti nelle vittorie e anche nelle sconfitte. Penso che questo sia il più bel messaggio, perché lo sport non è fatto solo da grandi campioni, dai tanti soldi o da chi vince le coppe, ma è fatto anche di tanta sofferenza e di tante difficoltà che, unendosi come gruppo, poi si riescono a superare. Questo è un messaggio che va dal di là della questione sportiva e del calcio.

È qualcosa di bello che ci unisce ed è per questo che ho voluto essere qui, perché quando si prende la parte bella del calcio è veramente qualcosa che è molto di più di un semplice sport.

Si parla spesso dei tifosi, delle persone che sono lì a seguire la partita, tutte con le loro problematiche durante la settimana che però stanno lì in quei 90 minuti unite, che si sentono parte di una comunità ed è la cosa più bella che spero che il calcio non distrugga ma, perché penso che sia l'essenza fondamentalmente di questo sport.

Presidente Hellas Verona Maurizio Setti

Mentre il Presidente Fontana parlava, ripercorrevo un po' tutta la mia di storia nel Verona. Tutto per me è partito dalla passione. Il Verona e la città di Verona sono qualcosa di stupendo con un pubblico incredibile. Quando sono arrivato a Verona circa 14 anni fa, spinto da questa incredibile passione, dopo che da 11 anni militava tra la Serie B e la Serie C, ho cercato di costruire un percorso e l’essere qui oggi lo considero come mettere un po’ una ciliegina sulla torta.

Appena arrivato a Verona ho promesso delle cose, che poi siamo riusciti a realizzare, come ricostruire un centro sportivo e un Settore Giovanile che era distrutto, e cercare di mantenere il Club il più possibile in Serie A. Abbiamo fatto tanti record nella storia del Verona e oggi posso dire di essere veramente molto onorato di essere qui in mezzo a voi per celebrare questo che sembra un piccolo traguardo ma che in realtà rappresenta qualcosa di grande perché secondo me Verona è una città che merita di avere un calcio club come questo.

Mi auguro di cuore che questo sia solo l’inizio di una collaborazione sana che possa portare avanti nel tempo un progetto di un calcio club che per Verona è un importante riconoscimento.

In Parlamento non tutte le squadre possono vantare un calcio club, quindi oggi per noi è un ulteriore onore perché aggiunge un altro tassello alle tante iniziative che il Club porta avanti, come l’aver rilevato una società di calcio femminile, avere una fondazione che ci permette di portare avanti importanti iniziative nel sociale e un Settore Giovanile che ci consente di fare calcio nel modo giusto, cercando di mantenere un equilibrio economico ma anche di continuare a far crescere i nostri bambini e i nostri ragazzi. Abbiamo preso un centro sportivo da poco, l’Hellas Sports Center, che stiamo sistemando per farlo diventare la casa dei nostri giovani calciatori.

Continuerò a lavorare per il Verona cercando di mantenerlo ancora una volta in Serie A. Per farlo dobbiamo continuare a lottare, siamo un Club che nella sofferenza trova le gioie e cercheremo di farlo anche quest'anno.

Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi

Per noi veronesi in Parlamento l’Hellas è la squadra più bella del mondo con un nome fantastico, Hellas Verona. Personalmente ho dei ricordi fantastici e due date in particolare che ci tengo a condividere. Una è il 20 maggio 1973, quando il Verona vinse 5-3 contro il Milan di Gianni Rivera.

Poi ricordo il 12 maggio 1985, che per noi rimane una data storica, quando il Verona con una settimana d'anticipo vinse lo Scudetto a Bergamo. Per noi l’Hellas è una passione grandissima e ci tengo a ringraziare il Presidente Setti perché oggi è molto difficile mantenere una squadra al massimo livello. Ci sono tante città importantissime che non sono rappresentate in Serie A e ci sono anche regioni intere che non hanno una scuola nella massima serie.Il Presidente Setti, con grande tenacia, con grande impegno e anche secondo me con una grande conoscenza del settore, consente a Verona da tanti anni di rimanere ai vertici del calcio italiano e per questo lo ringrazio.

Onorevole Marco Padovani

Ricordo benissimo la mia prima partita del Verona che ho visto quando ero un ragazzino e fu nel lontano gennaio 1973 a Milano.

Essere tifosi dell'Hellas è un qualcosa che va oltre a essere parte di una qualsiasi altra tifoseria. La nostra è una fede, una fede vera e propria, dove ovviamente la passione che ci accomuna è enorme.Sono molto felice della nascita di questo club.

Senatore Matteo Gelmetti

Questa bella iniziativa coincide con le celebrazioni dei 40 anni dello Scudetto del Verona, quindi per noi quest'anno è molto importante. Vogliamo considerarlo come il primo grande evento della celebrazione dello Scudetto del 1984/85. Questa è la mia seconda tessera che faccio nell'ambito sportivo, perché la precedente tessera era legata alle Brigate Gialloblù, il nucleo fondante del tifo organizzato veronese. Sono orgoglioso di avere la tessera di questo calcio club che è molto significativo per tutti quelli che vivono il tifo del Verona e che ha un valore simbolico perché oggi piantiamo orgogliosamente una bandiera, la nostra bandiera dell’Hellas Verona.

fonte: hellasverona.it