Verona, oggi la ripresa. Aspettando Vieira (e Sturaro)

Domenica la partita con l'Udinese. Si avvicina il recupero dei due centrocampisti

Ritrovo al centro sportivo di Peschiera del Garda per i gialloblù. Domenica l'Hellas giocherà fuori casa, alla Dacia Arena, con l'Udinese.

Da verificare, in settimana, le condizioni di Ronaldo Vieira, che dopo tre mesi fuori si prepara a tornare in gruppo. Stesso discorso vale per Stefano Sturaro, che si avvia a superare l'infortunio che l'ha fermato prima del passaggio al Verona dal Genoa.