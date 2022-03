Verona, oggi la ripresa, lunedì c’è il Genoa

Nel tardo pomeriggio i gialloblù tornano ad allenarsi al centro sportivo di Peschiera del Garda

Ripresa degli allenamenti oggi, nel tardo pomeriggio, per il Verona.

Dopo un giorno di riposo, i gialloblù ricominciano a preparare la gara con il Genoa, in programma lunedì prossimo, alle 18.30, al Bentegodi.

Da valutare il recupero degli infortunati (si avvicina il rientro per Darko Lazovic, Panagiotis Retsos e Miguel Veloso), mentre per metà settimana torneranno i giocatori impegnati in questo periodo con le rispettive nazionali.