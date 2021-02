Verona, oggi la ripresa, lunedì il Parma. Il punto

Al via la preparazione per i gialloblù. Vieira e Sturaro okay, Veloso da verificare

Redazione Hellas1903

Oggi pomeriggio il Verona riprende gli allenamenti, al centro sportivo di Peschiera del Garda.

I gialloblù, dopo uno giorno di riposo seguito alla partita con l'Udinese, iniziano la preparazione della gara di lunedì prossimo con il Parma, al Bentegodi.

Ivan Juric dovrà rinunciare a Davide Faraoni e a Mattia Zaccagni, squalificati per un turno dopo il cartellino giallo che è stato loro comminato alla Dacia Arena, domenica. Erano entrambi in diffida.

Completato il recupero di Ronaldo Vieira e Stefano Sturaro, già a disposizione a Udine, si allargano le opzioni disponibili a centrocampo, con Adrien Tameze e Ivan Ilic.

Restano da verificare le condizioni di Miguel Veloso, fuori dal 6 gennaio, e di Andrea Favilli, assente dal 12 dicembre.