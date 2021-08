Verona, oggi la ripresa, sabato il Catanzaro

Via agli allenamenti per i gialloblù in vista del debutto in Coppa Italia

Redazione Hellas1903

Riprendono oggi gli allenamenti del Verona.

Dopo l'amichevole di Pavia con la Sampdoria di sabato e il giorno di riposo concesso alla squadra da Eusebio Di Francesco, l'Hellas ricomincia la preparazione al centro sportivo di Peschiera del Garda.

I gialloblù saranno in campo sabato al Bentegodi per il primo turno di Coppa Italia. Di fronte, alle 20.45, il Catanzaro, che nel preliminare ha avuto la meglio ai calci di rigore sul Como.