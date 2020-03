Ripresa “a scatola chiusa” per il Verona.

Oggi ricominciano gli allenamenti per i gialloblù, a Peschiera del Garda. Nel pomeriggio il ritrovo per squadra e staff.

Non si sa, tuttavia, il nome del prossimo avversario dell’Hellas. Forse la Sampdoria (come pare), forse il Napoli (come vorrebbe l’attuale calendario).

In giornata sono attesi chiarimenti definitivi. Intano, il via alla preparazione sarà con il punto di domanda.