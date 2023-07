Verona, oggi la maglia, domani la partenza per il ritiro

In queste ore saranno completate le visite mediche per i giocatori . Hellas a Primiero fino al 23 luglio

In queste ore verranno completate le visite mediche per i giocatori, domani il gruppo gialloblù, guidato da Marco Baroni, salirà in Trentino per il ritiro che si svolgerà fino al 23 luglio a Primiero San Martino di Castrozza.