Verona, panchina decisiva: quanti gol dai cambi

La panchina è una grande risorsa per l’Hellas.

Abile Ivan Juric a utilizzare al meglio i cambi, bravi i subentrati a incidere. Sono 7, infatti, i gol messi a segno dai sostituti in corsa per il Verona.

Due reti per Matteo Pessina e Marius Stepinski, una testa per Giampaolo Pazzini, Valerio Verre e Fabio Borini.

Soltanto l’Atalanta ha fatto di più, con 8 marcature. Alla pari dell’Hellas c’è il Parma.

Tuttavia, sia i nerazzurri che gli emiliani hanno segnato un maggior numero di volte rispetto al Verona, per cui l’incidenza dei cambi in corsa è nettamente superiore per i gialloblù.