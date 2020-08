Verona, Pandur e i Primavera salgono in ritiro, Ruegg va in Nazionale

Kevin Ruegg e Ivor Pandurhanno effettuato stamani le visite mediche di rito a Verona, e nelle prossime ore si attende l’ufficialità del loro approdo in gialloblù, entrambi a titolo definitivo. Mentre il giovane portiere salirà già in giornata a Santa Cristina, Ruegg raggiungerà, invece, i suoi compagni di Nazionale. Per lui, dunque, ingresso rimandato nella truppa di Juric.

Nel frattempo in Val Gardena si sono uniti alla prima squadra i ragazzi della Primavera reduci dalla finale di Tim Cup e chiamati dal mister di Spalato. Si tratta di Terracciano, Turra, Pierobon, Aznar, Caklabrese, Lucas Gresele, Sane e Jocic