Verona, Perilli o Montipò, giusto mettere in discussione il portiere?

Tra le scelte più discusse che Paolo Zanetti ha fatto in Lecce-Verona, gara delicatissima, c'è quella del cambio del portiere. Un fatto raro in campionato, che accade solitamente in casi estremi.

Dopo il 6-1 con l'Atalanta Lorenzo Montipò è stato lasciato in panchina, per far posto a Simone Perilli che, come molti suoi compagni, ha disputato una gara non certo indimenticabile. Una bocciatura, quella di Montipò, giustificata da Zanetti così: "Scelta tecnica, Perilli ha meritato la chance e lo ha dimostrato in campo. Montipò veniva da una gara difficile con sei gol subiti. Non cambia niente per me, è un dualismo che ci deve essere".