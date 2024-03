Verona poco fatal, lotta ma non basta. Al Bentegodi passa il Milan 1-3

Il Verona resta in partita nonostante lo svantaggio, Noslin accorcia ma non basta. Il Milan passa senza dominare.

Redazione Hellas1903 17 marzo 2024 (modifica il 17 marzo 2024 | 17:07)

Il Verona regge fino al 44’ affidandosi a Montipò, poi Theo Hernandez la sblocca segnando sul finire del primo tempo con fortuna e furbizia. Nella ripresa la dormita di Dawidowicz porta il Milan a raddoppiare con un tap-in facile di Pulisic. Il Verona nonostante il doppio svantaggio resta in partita e riesce ad accorciare grazie al primo gol in campionato di Noslin, che brucia Maignan con un tiro potente e angolato. Il Milan la chiude poi con un terzo gol a dieci minuti dalla fine. Sul finale ci crede solo Noslin ma non basta. Dopo la sosta ci sarà lo scontro diretto in trasferta a Cagliari.

FORMAZIONI

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Swiderski, Vinagre, Dani Silva, Magnani, Charlys, Tchatchoua, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor

A disposizione: Sportiello, Nava, Adli, Giroud, Jovic, Chukwueze, Kjaer, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Gabbia, Musah

Allenatore: Stefano Pioli

PRIMO TEMPO, IL MILAN HA ALMENO DUE OCCASIONI, IL VERONA REGGE FINO AL 44’, POI THEO HERNANDEZ RIESCE A TROVARE IL GOL.

Il Verona scende in campo con il 4-2-3-1 con Coppola e Dawidowicz al centro della difesa e Cabal e Centonze pronti ad agire come terzini. Duda e Serdar in regia; Folorunsho, Suslov e Lazovic dietro a Noslin nel ruolo di falso nueve.

Nella 29a giornata di campionato, le partite delle dirette concorrenti alla salvezza possono offrire uno stimolo ulteriore per il Verona per cercare di fare risultato davanti agli occhi dei propri sostenitori. Al Bentegodi i gialloblù sono accompagnati da oltre 23000 tifosi pronti ad incitare e sostenere la squadra, che come detto da Baroni in conferenza, contro questo Milan dovrà andare a duemila all’ora.

In attesa del Sassuolo ospite contro la Roma alle 18, l’Hellas può provare a staccarsi dalle inseguitrici e arrivare alla sosta nazionali con un minimo vantaggio sul Cagliari, in vista dello scontro diretto previsto con i rossoblù subito dopo la pausa.

Prima occasione Milan al 4’! I rossoneri si affacciano in avanti sugli sviluppi di un calcio di punizione, con Tomori che svirgola nella conclusione ravvicinata con la palla che finisce di poco fuori. Serdar viene ammonito al 6’, per un fallo su Theo Hernandez, che palla al piede stava andando pericolosamente verso l’area gialloblù.

Il Verona si posiziona con un difesa molto alta per cercare di prevenire i lanci lunghi dei rossoneri su Leao, uno dei più pericolosi in campo.

Occasione Milan al 19’! Okafor spaventa il Verona con una conclusione al volo di potenza e precisa all’angolino, Montipò compie una grande parata respingendo la minaccia.

Occasione Milan al 22’! Pulisic colpisce di destro e centra la traversa dopo un buco in difesa, con Cabal che non è riuscito a seguire il giocatore americano e gli ha lasciato molto spazio per colpire all’interno dell’area. Milan più propositivo negli ultimi minuti. L’Hellas prova a non farsi intimorire dai rossoneri, soprattutto con le ripartenze di Noslin, che palla al piede prova l’uno contro uno con Tomori sulla destra. Noslin anticipa proprio il difensore rossonero che stende in modo falloso l’attaccante del Verona, con Tomori che viene ammonito al 30’.

Al 34’ Leao salta Centonze e l’attaccante portoghese mette una palla pericolosa in mezzo, con Coppola che riesce a respingere in corner.

Un minuto più tardi Pulisic dall’esterno porta palla accentrandosi e serve Okafor che questa volta è meno preciso, con la palla che finisce fuori dopo essere stata colpita in maniera debole. Il Verona conquista due corner consecutivi ma non riesce a gestire bene. Il Milan recupera palla con Theo Hernandez che si invola verso la porta in contropiede, la sfera arriva ad Okafor dopo che Leao non si è coordinato bene per calciare e la conclusione dello svizzero finisce alta sopra la porta. Milan ancora pericoloso al 41’ ma con poca precisione, il Verona regge.

GOL MILAN 0-1.

Theo Hernandez punisce il Verona al 44’, dopo un uno-due con Leao che lo lancia in porta, il difensore spagnolo sfrutta due rimpalli fortunati e trovandosi vicinissimo alla porta riesce di furbizia ad insaccare il pallone alle spalle di Montipò che in questo caso non può nulla. Il giocatore rossonero viene poi ammonito per aver esultato in modo provocatorio davanti alla panchina di casa e anche Baroni prende un giallo per proteste. Fine di primo tempo agitato, con le squadre che rientrano negli spogliatoi con il vantaggio di misura dei rossoneri.

SECONDO TEMPO, Il MILAN RADDOPPIA SUBITO SU UN ERRORE DI DAWIDOWICZ IN IMPOSTAZIONE DI GIOCO, NOSLIN ACCORCIA, IL MILAN POI LA CHIUDE A DIECI DALLA FINE.

Cambi per entrambe le squadre ad inizio ripresa: nel Milan entra Gabbia per Kalulu, mentre nei gialloblù Dani Silva sostituisce Serdar ammonito ed in difficoltà al dentro del campo.

Noslin ancora molto ispirato, guadagna una punizione dalla trequarti al 47’ dopo esser riuscito ad andare via a Gabbia, che lo stende in modo falloso.

GOL MILAN, 0-2. Dawidowicz dorme nell’impostazione del gioco, si fa rubare palla da Okafor che tira in porta e Montipò respinge corto, con Pulisic che deve solo spingerla dentro.

Triplo cambio per il Verona con Dawidowicz che chiede di essere sostituito dopo aver rimediato un colpo alla caviglia, gli subentra Magnani. Entrano anche Swiderski per Folorunsho e Mitrovic per Lazovic.

Il Verona prova a rientrare nella gara, con Noslin che si dimostra ancora propositivo, servendo Swiderski che colpisce di sinistro al volo ma Maignan controlla senza troppi problemi al 60’. Leao ancora molto pericoloso al 62’ dopo aver seminato i gialloblù serve i compagni in area, un rimpallo favorisce Cabal che può allontanare il pericolo.

GOL VERONA! 1-2! Noslin al 64’ sigla la sua prima rete in Serie A, riaprendo la partita con un gol pazzesco di destro e angolato.

Pioli inserisce Giroud e Musah per Pulisic e Loftus-Cheek.

Occasione Milan! Leao si mangia un gol fatto al 69’, lanciato in porta da una palla filtrante di Giroud, l’attaccante portoghese si divora il gol calciando fuori. Il Verona tira un sospiro di sollievo e torna a credere nella rimonta.

Ancora cambi per Pioli che leva Okafor per inserire Chukwueze al 73’.

Baroni mette in campo Vinagre per Cabal.

GOL MILAN 1-3. Chukwueze al 79’ colpisce al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, indirizzando la palla nell’angolino e aumentando il distacco nel risultato. Ultimo cambio per il Milan, con Kjaer che sostituisce Tomori.

Noslin all’84’ vede la porta e tira di collo esterno, la palla esce di mezzo metro ma il giocatore dimostra di essere ancora il più determinante tra i gialloblù. Giallo per Reijnders che stende Mitrovic all’87. Ultimi 5' di recupero.

Swiderski al 91' impensierisce Maignan con un sinistro raso terra, il portiere si estende e salva di piede. L'ultima occasione è per il Verona con Duda che spara la palla in alto al 95'.

Finisce la partita, il Verona frena dopo le due vittorie consecutive ma contro questo Milan attualmente secondo, i gialloblù non sfigurano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.