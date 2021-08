Verona, preso un giovane attaccante, arriva Bosilj

Il diciannovenne dell'Under 21 slovena all'Hellas

Mossa di mercato in entrata (e in prospettiva) del Verona che oggi ha chiuso per Flakus Bosilj giovane attaccante che ha già fatto parlare di sé in Slovenia. Domani, riporta Sky, il calciatore, nato l'1 febbraio 2002, sarà a Verona per le visite mediche e la firma.