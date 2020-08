Si riparte il 22 agosto.

Conto alla rovescia per il Verona in vista del via alla nuova stagione.

L’Hellas andrà in ritiro, come anticipato nei giorni scorsi, in Val Gardena, nella località di Santa Cristina. Ci resterà fino al 6 settembre.

Due settimane per fare il pieno, con il campionato di Serie A che riprenderà il 19 settembre. Il 26 agosto è in programma il primo test amichevole, con una selezione dilettantistica del comprensorio.