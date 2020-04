Verona, prosegue la preparazione “a distanza”

Con gli allenamenti fermi fino al 4 maggio, la preparazione dei giocatori del Verona prosegue “a distanza”.

I gialloblù si attengono sempre alle indicazioni che ricevono da Paolo Barbero, preparatore atletico dell’Hellas. Il Prof suggerisce loro delle tabelle cui attenersi per mantenere la forma.

Non si tratta di attività sufficienti per farsi trovare pronti quando (e se, soprattutto) si ricomincerà. ma di consigli utili per avere una condizione fisica comunque adeguata.

Tra tapis roulant, cyclette e, per chi ha un giardino, esercizi all’esterno: questi i diversi programmi possibili.