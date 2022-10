Verona, quante cose buone col Milan, ma ora servono i punti

Riporta il "Corriere di Verona" che l'Hellas "ha effettuato 19 tiri a fronte dei 16 della squadra di Stefano Pioli, e di questi 5 in porta, con in più una traversa (quella, clamorosa, colpita da Roberto Piccoli, che avrebbe dato il vantaggio all’Hellas). Ha creato 15 occasioni – il Milan ne ha avute 11 –, ha giocato in avanti 142 palloni (quattro in più dei rossoneri) e ne ha recuperati 61 (anche per questa statistica, prevalendo, rispetto ai 55 ripresi dai milanisti). Anche in fase di possesso, il Verona ha retto: 46 percento complessivo. Il paragone con la gara persa per 2-1 con l’Udinese, quella precedente in casa per l’Hellas, è eloquente. Dato per dato, nella partita con la formazione di Andrea Sottil fecero 7 tiri contro 21 (2 a 8 in porta), con 4 occasioni a 18, con 88 palloni giocati in avanti a 272, 44 recuperi a 47 e un possesso palla al 31 percento".