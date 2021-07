Verona-Real Vicenza 5-0, nell’Hellas brillano i giovani. Doppietta di Cancellieri

I Primavera meglio dei Prima squadra a Mezzano

5-0 nell'amichevole di Mezzano tra Verona e Real Vicenza, squadra costruita in estate con una selezione di giocatori svincolati, che pochi giorni fa ha perso per 16-1 col Cagliari.

Nell'Hellas in gran spolvero i giovani, con Matteo Cancellieri, classe 2002, autore di una doppietta e la rete di Davide Bragantini (nato nel 2003) dell'1-0. Bravi oltre che a segno, i ragazzi della Primavera che Di Francesco sta allenando nel ritiro di Primiero di San Martino di Castrozza e che hanno animato la gara. Prove opache, forse anche per i carichi di lavoro, invece, per i "grandi", con i soli Lazovic e Tameze ad avere la gamba giusta. In ombra Kalinic che sbaglia anche qualche gol facile.