Verona-Ribery, nessuna novità

Rimane in sospeso il tesseramento del francese da parte dell'Hellas

Non ci sono novità sul possibile approdo di Frank Ribery al Verona. Una pista che, lo ribadiamo, rimane solo, al momento, in perlustrazione da parte dell'Hellas. Non c'è niente di definito, a parte la volontà del calciatore di rimanere in Italia e di accettare un'eventuale proposta dal club gialloblù, che sarebbe anche finora l'unica dallo Stivale. Il 38enne francese ha preso tempo di fronte alle proposte arrivate dall'Arabia e dalla Turchia (lo vuole il ​Karagümrük) ma non ci sarebbe da stupirsi se alla fine la sua destinazione fosse una di quelle, oppure un ritorno in Francia. (A.S.)