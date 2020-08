Verona, si apre la settimana della ripresa

Si apre la settimana del nuovo via per il Verona.

Ricomincia la preparazione in vista della nuova annata, dopo che l’ultima si è chiusa il 2 agosto.

Le vacanze sono finite per i gialloblù. Il 19 e il 20 sono in programma i test medici e gli esami atletici di rito, che si svolgeranno tra l’ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar e il centro Isokinetic di Arbizzano.

Il 22 agosto, sabato prossimo, il trasferimento in Val Gardena, per il ritiro in programma a Santa Cristina, località in cui il gruppo dell’Hellas resterà fino al 6 settembre. Prima amichevole il 26 agosto con una selezione dilettantistica.

Il campionato di Serie A ricomincerà il 19 settembre.