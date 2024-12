Verona, rischio B sempre presente, ma la squadra è viva

La squadra non pareggia mai, e Harroui andrà sostituito

Nonostante la pesantissima vittoria in casa del Parma, la situazione di classifica del Verona continua ad essere difficile. Non potrebbe essere altrimenti per una squadra che ha perso 11 delle 16 gare in serie A in questa stagione 2024/2025, chiudendo completamente i pareggi. Gli scaligeri sono infatti gli unici che hanno la casella del ‘segno X’ ancora a quota zero. Un semplice dato statistico, però ad una squadra che punta ovviamente a mantenere la categoria, qualche 0-0 stiracchiato qua e là potrebbe fare decisamente comodo.

Anche per questo la graduatoria non sorride particolarmente alla squadra di Paolo Zanetti, indicata dai migliori siti scommesse tra le principali candidate alla discesa in serie B. La quota attribuita ai gialloblù è di 1.80, migliore soltanto rispetto a quella del Venezia (1,28), ma peggiore di tutte le altre: Monza (1,95), Cagliari (2,75), Lecce (2,75), Genoa (3,25), Parma (4,25), Como (4,50), Empoli (9,50) fino a Torino e Udinese (entrambe a 15,00).

Anche lo scorso anno però si facevano un po’ gli stessi discorsi, il Verona era in chiara difficoltà nella prima parte della stagione, ma la dirigenza stravolse completamente la squadra e il girone di ritorno fu completamente un’altra storia, fino a conquistare il 13° posto finale: un grandissimo traguardo. Al momento, comunque, non sembrano esserci avvisaglie relativamente ad un mercato di gennaio come quello scorso.

Nessuno stravolgimento all’orizzonte dunque, anche se la dirigenza dovrà comunque intervenire visto il grave infortunio che ha visto sfortunato protagonista Abdou Harroui, costretto a chiudere qui la stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, riscontrata appena domenica nella sfida vincente in casa del Parma. Il calciatore olandese è stato prelevato in estate dal Frosinone dopo essersi distinto nella massima serie con 10 presenze, 1 gol e 2 assist. Un elemento importante quindi per Zanetti, che ora dovrà essere in qualche modo sostituito.