Verona a Folgaria: gialloblù in ritiro dal 15 al 28 luglio

Definiti luogo e date della preparazione estiva per l'Hellas

Si svolgerà a Folgaria , da lunedì 15 a domenica 28 luglio , il ritiro estivo dell' Hellas Verona in preparazione alla stagione sportiva 2024/25.

I gialloblù si alleneranno per due settimane al campo sportivo 'La Pineta', in via De Gasperi, a Folgaria.