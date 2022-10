Verona-Roma, in più di 23000 al Bentegodi

Folto pubblico per la gara di lunedì al Bentegodi tra abbonati e biglietti

Saranno oltre 23000 gli spettatori presenti al Bentegodi per Verona-Roma.

Tra abbonamenti e biglietti acquistati in prevendita, è certo che ci sarà un folto pubblico per l'incontro. Tanti i tifosi ospiti, con più 3000 tagliandi staccati per il settore di curva Nord.