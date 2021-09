Verona-Roma, in vendita le maglie indossate dai gialloblù

Allo Store dell'Hellas e online le casacche impiegate nella gara con i giallorossi

Le divise indossate dai gialloblù fino ad oggi, a partire dalla sfida con l’Inter , e in tutte le prossime gare interne ed esterne , infatti, saranno dotate di un'etichetta ‘matchworn’ posizionata all’interno della maglia, appena sotto quella dedicata all’anno dantesco . Non solo patch però, le maglie, al momento dell’acquisto, verranno consegnate all’interno di un box personalizzato Hellas Verona e con un certificato di autenticità con il nostro logo laserato e iridescente , e attestazione dedicata .

Le prossime maglie matchworn acquistabili, saranno le Away che la squadra di mister Tudor utilizzerà in occasione della sfida con la Salernitana, in programma mercoledì 22 settembre alle ore 18.30. Anche all’Arechi i gialloblù scenderanno in campo con Manila Grace come Co-Jersey Sponsor.