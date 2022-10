Verona-Roma, le pagelle: Dawidowicz fa e disfa, Veloso e Hongla forza e sostanza

Tameze, errore grave. Hien entra bene, Henry si vede poco, Faraoni lotta

Matteo Fontana

MONTIPÒ 6

La cosa da notare è che, sebbene la Roma occupi per un tempo la metà campo del Verona, di rado debba intervenire. Volpato lo colpisce calciando con precisione nell’area affollata. Zaniolo ed El Shaarawy lo puniscono.

DAWIDOWICZ 5

Torna in campo e lo fa da titolare. Deviazione da “attaccante” per il gol che porta avanti l’Hellas, ma dopo pochi minuti il suo intervento su Zaniolo è fuori tempo e fuori luogo: espulsione che è un macigno.

GUNTER 6

Ha il compito di marcare Abraham, poi il corso della gara moltiplica le già tante difficoltà. Tante volte le argina, nel finale nemmeno lui può più farcela.

CECCHERINI 6

Sul suo lato attacca Zaniolo. Lo contiene, lasciandogli spazi limitati, ma non può impedirgli di segnare alla breve distanza. Ammonito, era in diffida e sarà squalificato: salterà la partita col Monza.

FARAONI 6

Finché il Verona è in parità numerica, la sua spinta sulla fascia è poderosa. Di seguito le occasioni per salire in fase offensiva sono ridotte. Lotta in difesa.

HONGLA 6,5

Tanta sostanza. Raddoppia i chilometri percorsi una volta che Dawidowicz è stato espulso. L’abbinamento con Veloso consente al capitano di gestire palla con più continuità.

VELOSO 6,5

Dalla sua intelligenza tattica passano gli equilibri del Verona. Gioca attingendo a riserve di energie che gli permettono di andare oltre

DEPAOLI 6

Staziona sulla fascia sinistra e controlla Karsdorp. Sono rare le occasioni in cui avanza. Ordinato, non perde mai la posizione, pur non incidendo.

TAMEZE 5,5

Schierato sulla trequarti, fa da collegamento tra centrocampo e attacco. Si abbassa dopo l’espulsione di Dawidowicz e perde il pallone che lancia la Roma verso il pareggio. Un errore che è grave.

KALLON 6

Ci mette subito grande vivacità. Nel reparto avanzato del Verona è di gran lunga il migliore. Rimasto con un uomo in meno, con la Roma che ha infilato l’1-1, Bocchetti decide di toglierlo.

HENRY 5,5

È dura in partenza, ma non è che possa andare meglio in seguito. Prova a duellare con Smalling, Ibanez e Mancini, però si vede molto poco.

HIEN 6,5

Tiene a lungo alto il muro in difesa.

MAGNANI 6

Entra con determinazione.

LASAGNA 5,5

Prova a partire in contropiede, non gli riesce.

DJURIC ng

SULEMANA ng

BOCCHETTI 6

Prepara bene la partita e, nonostante tutti i problemi con cui deve misurarsi, tiene il Verona sulla rotta di un punto che farebbe bene all’autostima e darebbe quella fiducia che scappa via. Sul traguardo, invece, la caduta. Tante pacche sulle spalle, ma così vanno tutte di traverso.