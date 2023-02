Verona-Salernitana 1-0, Zaffaroni: “Bello vedere il sorriso di tutti, l’abbiamo vinta nei duelli”

"È bello vedere il sorriso di tutti, se lo sono meritato ampiamente. Sono partite difficilissime per noi, specie da un punto di vista mentale, perché ti tolgono tante energie. Siamo in una posizione che resta complicata, ma pian piano con forza e volontà stiamo provando a venirne fuori. Abbiamo fatto un altro passettino in avanti stasera, ora dobbiamo continuare così.

Lazovic e Montipò? Sono due pedine per noi fondamentali. Lazovic sta giocando ad altissimi livelli, è un giocatore di gran qualità e ha esperienza, per noi in questo momento è un gran trascinatore. Così come Montipò, che si sta affermando sempre di più in questa categoria".