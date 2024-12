Verona, Sammarco il nome nuovo per la panchina

Secondo Gianluca Di Marzio il Verona sarebbe pronto a pescare in casa per il dopo Zanetti: il tutto porterebbe a Paolo Sammarco, attuale tecnico della Primavera gialloblù, nelle ultime ore diventato il papabile nuovo allenatore. Sammarco, 41 anni di Como, in passato ha allenato l'Ambrosiana ed è attualmente nono in classifica con l'Under 20. Perdono quota, invece, le quotazioni di Bocchetti, un'ipotesi che sembra destinata a non decollare. L'esonero di Zanetti potrebbe avvenire nelle prossime ore.