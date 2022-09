Verona-Sampdoria 2-1, c’è la vittoria! L’Hellas vola con le ali del biondo terribile

Lo scozzese migliore in campo, sua e di Henry (ma è autorete di Audero) le reti della rimonta

Andrea Spiazzi

Prima vittoria, di straordinaria importanza, per il Verona di Cioffi. Il terribile biondo scozzese Josh Doig spiega le ali e il Verona piega la Sampdoria in una gara tiratissima fino alla fine. Un primo tempo compassato fino al finale pirotecnico col vantaggio di Caputo ribaltato in tre minuti da Henry e Doig, una ripresa nella quale l'Hellas tanto spreca quanto trova un insuperabile Audero. Gabbiadini sfiora il pari quasi alla fine, il successo è dunque sofferto, meritato e quasi vitale prima delle terribili trasferte a Roma (Lazio) e Firenze.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lasagna, Lazovic; Henry

A disposizione: Chiesa, Perilli, Faraoni, Verdi, Hrustic, Ceccherini, Hongla, Djuric, Günter, Depaoli, Kallon, Cabal, Tameze, Cortinovis, Sulemana - Allenatore: Gabriele Cioffi

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Verre; Sabiri; Quagliarella, Caputo

A disposizione: Ravaglia, Amione, Villar, Duricic, Conti, Pussetto, Murillo, Gabbiadini, Yepes, Murru, Leris - Allenatore: Marco Giampaolo

Arbitro: Paolo Valeri (Sez. AIA di Roma 2)

Assistenti: Fabiano Preti (Sez. AIA di Mantova), Alessio Berti (Sez. AIA di Prato)

PRIMO TEMPO, GARA BLOCCATA, SEGNA CAPUTO POI UNO-DUE MICIDIALE DEL VERONA

La gara inizia con buoni ritmi col Verona col 3-4-1-2 a impostare la manovra con buona personalità. Lazovic gioca dietro le punte, Terracciano e Doig gli esterni, Hien sta al centro della difesa, Dawidowicz è a uomo su Caputo, Coppola su Quagliarella, Hien tiene Sabiri.

Al 9’ Henry imbecca Lazovic che parte e davanti ad Audero si fa parare il tiro, ma c’è fuorigioco, seppur di poco.

La Samp risponde pericolosamente con un’azione insistita di Quagliarella che dal limite destro crossa sulla testa di Caputo, Montipò respinge l’inzuccata centrale.

A centrocampo la Samp arriva prima in più di un’occasione, l’Hellas non riesce ad accendere gli esterni, la gara si blocca imbruttendosi, coi gialloblù che non trovano formule efficaci in avanti e la Samp che attende per il contropiede.

SAMPDORIA IN VANTAGGIO

La Samp va dentro come il burro al 41’ quando Caputo viene servito al limite, Dawidowicz lo lascia girare e l’attaccante piazza un sinistro imparabile.

Reazione Verona. Lazovic commette l’ennesimo errore in rifinitura, i gialloblù sbagliano e paiono insicuri.

HENRY!! 1-1

Una fiammata rimette le cose a posto prima del doppio fischio, con un gol di estrema importanza. Dalla destra Terracciano pennella un cross al 45’ sulla testa di Henry, il colpo di testa manda la palla sulla traversa e poi sulla schiena di Audero, è autogol.

2-1 DI DOIG!!

Il Verona non si ferma. Un’altra bella azione diventa vincente nel terzo minuto di recupero. Lazovic a destra con un pallonetto libera Lasagna, l’attaccante si getta come un falco, Audero in uscita respinge la conclusione, la palla finisce nella terra di nessuno dove si fionda Doig a mettere in rete. Grande gioia per lo scozzese promosso da Cioffi titolare.

SECONDO TEMPO, IL VERONA PREME PER CHIUDERLA, AUDERO SALVA TUTTO, MA E' VITTORIA!

Cioffi cambia subito Dawidowicz, dentro Gunter. Il Verona parte d’attacco.

DOIG PERICOLOSO. Terracciano sventaglia un gran pallone da destra a sinistra per Doig dopo un minuto e mezzo, Audero esce e sventa. Due minuti dopo Henry imbecca ancora Doig che spara da sinistra, Audero respinge il tiro. Lo scozzese gioca benissimo e piazza cross precisi, lo stadio applaude.

LASAGNA SBAGLIA IL TERZO GOL. Lasagna, lanciato da Lazovic, all’11’ scappa davanti ad Audero ma spara alle stelle disperandosi a terra.

Il Verona spinge sulle ali del biondo scozzese, che imbecca Lazovic al limite, il suo tiro è murato dalla difesa blucerchiata. Poi Gunter liscia, parte il contropiede, Caputo calcia fuori e c’è fuorigioco.

CAMBI SAMP. Giampaolo toglie Verre e Quagliarella per Djuricic e Gabbiadini.

CAMBI CIOFFI. Al 27’, dopo la sosta rinfrescante, entrano Tameze e Kallon a sostituire Ilic e Lasagna. Anche Giampaolo tenta le ultime carte inserendo Leris e Villar per Berezynski e Vieira.

AUDERO SALVA. Prima su Lazovic lanciato, poi su un tiro-cross di Doig al 31’ Audero salva i suoi dal 3-1. L’Hellas non smette di spingere con grande lena per chiudere la gara.

Pussetto prende il posto di Samiri per l’ultimo cambio Samp al 34’. Kallon lotta anche centrocampo arretrando per aiutare i suoi.

GABBIADINI MANCA IL PARI. Gabbiadini va in uno-due con Caputo, il tiro rasoterra dal limite esce di molto poco.

AUDERO PARA TUTTO. Veloso lanciato in contropiede calcia forte ma centrale, Audero respinge. Al 38’ poi, Lazovic si incunea a destra e calcia a botta sicura, trovando ancora il portiere a chiudere la porta.

Depaoli sostituisce Veloso al 40’, Hongla rileva Terracciano, leggermente zoppicante, al 43’.

CAPUTO SFIORA IL PAREGGIO. Cardiopalma finale. Pessetto libera sulla destra Caputo che da ottima punizione calcia sull'esterno della porta, grande occasione per il pareggio non sfruttata. Il Verona trema ma si salva.

Depaoli contribuisce alla battaglia per difendere l'area, nei cinque di recupero la Samp è tenuta a distanza di sicurezza, e il Verona, assieme al suo pubblico, può festeggiare la sua prima, importantissima, vittoria, e Cioffi acquisire ulteriori certezze.