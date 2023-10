Verona, Saponara e Bonazzoli cercano lo sprint

Entrambi, arrivati all'Hellas in estate, finora non hanno giocato con continuità

Dopo che, in estate, hanno svolto una preparazione da completare, Riccardo Saponara e Federico Bonazzoli non hanno giocato con molta continuità nell'Hellas.

In totale, 6 presenze con 134' di impiego per Saponara (titolare col Frosinone), mentre per Bonazzoli sono stati 7 con 260' in campo, col gol decisivo segnato nella gara con l'Empoli (due le gare disputate dall'inizio, con Bologna e Atalanta).