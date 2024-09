Verona Scudetto, domani al Bottagisio la presentazione de “Gli acchiappanuvole”

L'atmosfera dello scudetto, le parole dei suoi protagonisti, l'impresa epocale del Verona. Matteo Fontana presenta il suo nuovo lavoro, " Gli acchiappanuvole " di Garrincha Edizioni, con le parole appassionate di Roberto Puliero, la sobrietà di Osvaldo Bagnoli, passando per Briegel, Elkjaer, Nanu Galderisi e Pierino Fanna.

L'appuntamento è per domani sera, mercoledì 25 settembre, alle 20.45 al Canoa Club del Bottagisio, in via del Perloso 14B. Alla serata saranno presenti Pierino Fanna e Chicco Guidotti.