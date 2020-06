Verona senza Faraoni, il doppio piano di Juric

Senza Davide Faraoni, squalificato, il Verona deve cambiare sulla fascia destra per la gara con il Sassuolo.

Ivan Juric studia due soluzioni. Da un lato, c’è l’ipotesi già adottata in precedenza, quando Faraoni non c’è stato (ossia, a Genova con la Sampdoria), con l’impiego dall’inizio di Claud Adjapong, tra l’altro ex del Sassuolo, club che è proprietario del suo cartellino.

Dall’altro, si fa strada l’alternativa che porta all’inserimento di Federico Dimarco sulla sinistra, con Darko Lazovic che verrebbe spostato a destra.